Grande Braderie de l’école Vitruve : Un rendez-vous festif place de la Réunion Place de la réunion Paris samedi 11 octobre 2025.

Les enfants de l’école Vitruve vous attendent à leur grande Braderie au profit de leurs classes vertes.

Au programme, des animations, des chansons, des achats en tout genre, de quoi manger et se désaltérer…

Depuis plus de 30 ans, cette Braderie annuelle est un moment de partage pour tout le quartier. Chaque achat aide à financer le départ en classe verte des enfants.

Rendez-vous le samedi 11 octobre, de 10h à 17h, place de la Réunion dans le 20ème arrondissement.

Affiche de la Bradérie de l’école Vitruve 2025 ; Crédits : les CP de l’école Vitruve 2025

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Place de la réunion Place de la réunion 75020 Paris

