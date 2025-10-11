Grande Braderie de l’école Vitruve : Un rendez-vous festif place de la Réunion Place de la réunion Paris
Grande Braderie de l'école Vitruve : Un rendez-vous festif place de la Réunion
Les enfants de l’école Vitruve vous attendent à leur grande Braderie au profit de leurs classes vertes.
Au programme, des animations, des chansons, des achats en tout genre, de quoi manger et se désaltérer…
Depuis plus de 30 ans, cette Braderie annuelle est un moment de partage pour tout le quartier. Chaque achat aide à financer le départ en classe verte des enfants.
Rendez-vous le samedi 11 octobre, de 10h à 17h, place de la Réunion dans le 20ème arrondissement.
Le samedi 11 octobre 2025
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
