GRANDE BRADERIE DE LIVRES DE LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE Montpellier
Médiathèque Montpellier Hérault
Grande braderie ouverte à tous !
Romans, BD, mangas, livres jeunesse, CD… Issus des collections de la médiathèque, ils vous attendent pour une nouvelle vie. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00
English :
Big sale open to all!
German :
Großer Ausverkauf, der für alle offen ist!
Italiano :
Grande vendita aperta a tutti!
Espanol :
¡Gran venta abierta a todos!
