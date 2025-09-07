Grande Braderie de Moulins Moulins

Centre-Ville Moulins Allier

Dimanche 2025-09-07 07:00:00

Comme chaque premier dimanche de septembre, la Ville de Moulins renouvelle sa traditionnelle braderie de rentrée. L’édition 2025 se tiendra le dimanche 7 septembre, de 8h à 18h.

English :

As it does every first Sunday in September, the town of Moulins is once again hosting its traditional back-to-school braderie. The 2025 edition will take place on Sunday, September 7, from 8am to 6pm.

German :

Wie an jedem ersten Sonntag im September veranstaltet die Stadt Moulins auch in diesem Jahr wieder ihren traditionellen Ausverkauf zu Beginn des Schuljahres. Die Ausgabe 2025 findet am Sonntag, den 7. September, von 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

Italiano :

Come ogni prima domenica di settembre, la città di Moulins ripropone la tradizionale braderie del ritorno a scuola. L’edizione 2025 si terrà domenica 7 settembre, dalle 8.00 alle 18.00.

Espanol :

Como cada primer domingo de septiembre, la ciudad de Moulins vuelve a organizar su tradicional mercadillo de vuelta al cole. La edición de 2025 se celebrará el domingo 7 de septiembre, de 8.00 a 18.00 horas.

