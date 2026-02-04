Grande Braderie de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 09:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Les commerçants déballent dans les rues du centre-ville samedi 28 mars 2026 de 9h à 19h. Chacun pourra partir en quête de bonnes affaires, avec des réductions sur les collections passées. Traditionnellement, les commerçants proposent de nombreuses remises en boutiques dès le vendredi et déballent devant leurs vitrines le samedi.

Centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

