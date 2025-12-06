Grande Braderie de Noël à la ressourcerie ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
L’association Res’urgence, organise sa grande braderie de Noël le samedi 6 décembre. L’ensemble du magasin sera proposé à -50% mobilier, vaisselle, livres, jouets, textiles, décorations et objets du quotidien.
Cette journée vise à promouvoir le réemploi tout en permettant au public de préparer les fêtes à coût raisonnable… et à faire de la place dans les étagères !
Parking en bas de la salle de concert Echo System. .
ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
