Grande Braderie de Noël à la ressourcerie ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Grande Braderie de Noël à la ressourcerie

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’association Res’urgence, organise sa grande braderie de Noël le samedi 6 décembre. L’ensemble du magasin sera proposé à -50% mobilier, vaisselle, livres, jouets, textiles, décorations et objets du quotidien.

Cette journée vise à promouvoir le réemploi tout en permettant au public de préparer les fêtes à coût raisonnable… et à faire de la place dans les étagères !

Parking en bas de la salle de concert Echo System. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

