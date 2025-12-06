GRANDE BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE DE SÈTE

15 quai Rhin et Danube Sète Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Partez à la découverte de jouets, objets de décoration, vêtements, chaussures, vaisselle et bien plus encore lors de cette grande braderie de Noël.À 20 jours de Noël, profitez-en pour trouver des cadeaux originaux et préparer vos fêtes avec style.En venant, vous aurez aussi l’occasion de soutenir les actions du Secours Populaire, en participant à une belle initiative solidaire qui fait la différence dans la vie de nombreuses familles.Venez partager un moment convivial et festif, tout en alliant plaisir du shopping et générosité. .

15 quai Rhin et Danube Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 98 37 sete@spf34.org

English :

With 20 days to go until Christmas, take advantage of this big sale to find original gifts and prepare for the festive season in style.

German :

20 Tage vor Weihnachten können Sie bei diesem großen Ausverkauf nach originellen Geschenken suchen und sich stilvoll auf die Feiertage vorbereiten.

Italiano :

A 20 giorni dal Natale, approfittate di questa grande vendita per trovare regali originali e prepararvi alle feste con stile.

Espanol :

A falta de 20 días para Navidad, aprovecha estas grandes rebajas para encontrar regalos originales y prepararte para las fiestas por todo lo alto.

L’événement GRANDE BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE DE SÈTE Sète a été mis à jour le 2025-11-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE