Grande Braderie de Noël Mille Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère
Grande Braderie de Noël Mille Trouvailles Saint-Maurice-la-Clouère samedi 22 novembre 2025.
Grande Braderie de Noël
Mille Trouvailles 7 le petit trou Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Préparez les fêtes sans vous ruiner ! Venez dénicher de véritables pépites à prix mini. .
Mille Trouvailles 7 le petit trou Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 22 05 74
English : Grande Braderie de Noël
German : Grande Braderie de Noël
Italiano :
Espanol : Grande Braderie de Noël
L’événement Grande Braderie de Noël Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou