Grande Braderie de printemps de l’Entraide teichoise. rue Claude Laymand Le Teich

Début : 2026-03-26 14:30:00
fin : 2026-03-31 19:00:00
2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28
Grande braderie de pribntemps organisée par l’Entraide teichoise.
Venez nombreux faire des affaires à tout petits prix.
Vêtements, chaussures, vaisselle, jouets…
Le jeudi 26 et le vendredi 27 mars 9h00-12H00/14h00-18h30.
samedi 28 mars 9h00-12h00/ 14h00-19h00.
Tout public.
Entrée libre. .
rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 89 66
