Grande Braderie de printemps de l’Entraide teichoise. rue Claude Laymand Le Teich

Grande Braderie de printemps de l’Entraide teichoise.

rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich Gironde

Grande braderie de pribntemps organisée par l’Entraide teichoise.

Venez nombreux faire des affaires à tout petits prix.

Vêtements, chaussures, vaisselle, jouets…

Le jeudi 26 et le vendredi 27 mars 9h00-12H00/14h00-18h30.

samedi 28 mars 9h00-12h00/ 14h00-19h00.

Tout public.

Entrée libre. .

rue Claude Laymand Salle Publique Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 89 66

