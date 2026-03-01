Grande Braderie de Printemps de Tissel Roubaix ! Roubaix
17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Au programme
* Ventes à prix braderie (vêtements Les Trois Tricoteurs, Juin Fait le Lin, objets décos Dagoma, vélos de seconde main et pièces détachées ReCycle-Moi, accessoires La Vie est Belt…)
* Visites Gratuites (à 11h à 14h à 16h)
* Conférence par Geoffrey Roy, sur son tour du monde à vélo (de 15h à 16h30)
* Bar et Foodtruck
* Atelier up-cycling et réparation avec Antifashion et l’Ecole de la Réparation
* Atelier porte-clés et ceintures avec La Vie est Belt
* Atelier ReCy-Bike avec ReCycle moi
* Fresque Up-cyclée et participative, on compte sur vous pour nous en mettre plein les yeux ;)
17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 40 43 58 12 nouveaumonde@tissel.org
English :
On the program:
* Sales at braderie prices (Les Trois Tricoteurs clothing, Juin Fait le Lin, Dagoma decorative items, ReCycle-Moi second-hand bikes and spare parts, La Vie est Belt? accessories)
* Free tours (11 am 2 pm 4 pm)
* Lecture by Geoffrey Roy, on his round-the-world bicycle tour (3 pm to 4:30 pm)
* Bar and Foodtruck
* Up-cycling and repair workshop with Antifashion and l?Ecole de la Réparation
* Key ring and belt workshop with La Vie est Belt
* ReCy-Bike workshop with ReCycle moi
* Up-cycled and participative fresco, we’re counting on you to show us off ;)
