Grande Braderie de Printemps de Tissel Roubaix ! Roubaix

Grande Braderie de Printemps de Tissel Roubaix !

17 rue du Nouveau Monde Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Au programme

* Ventes à prix braderie (vêtements Les Trois Tricoteurs, Juin Fait le Lin, objets décos Dagoma, vélos de seconde main et pièces détachées ReCycle-Moi, accessoires La Vie est Belt…)

* Visites Gratuites (à 11h à 14h à 16h)

* Conférence par Geoffrey Roy, sur son tour du monde à vélo (de 15h à 16h30)

* Bar et Foodtruck

* Atelier up-cycling et réparation avec Antifashion et l’Ecole de la Réparation

* Atelier porte-clés et ceintures avec La Vie est Belt

* Atelier ReCy-Bike avec ReCycle moi

* Fresque Up-cyclée et participative, on compte sur vous pour nous en mettre plein les yeux ;)

17 rue du Nouveau Monde Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 40 43 58 12 nouveaumonde@tissel.org

English :

On the program:

* Sales at braderie prices (Les Trois Tricoteurs clothing, Juin Fait le Lin, Dagoma decorative items, ReCycle-Moi second-hand bikes and spare parts, La Vie est Belt? accessories)

* Free tours (11 am 2 pm 4 pm)

* Lecture by Geoffrey Roy, on his round-the-world bicycle tour (3 pm to 4:30 pm)

* Bar and Foodtruck

* Up-cycling and repair workshop with Antifashion and l?Ecole de la Réparation

* Key ring and belt workshop with La Vie est Belt

* ReCy-Bike workshop with ReCycle moi

* Up-cycled and participative fresco, we’re counting on you to show us off ;)

