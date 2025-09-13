Grande braderie de rentrée Saint-Maurice-la-Clouère
Grande braderie de rentrée Saint-Maurice-la-Clouère samedi 13 septembre 2025.
Grande braderie de rentrée
7 Lieu-dit Le Petit Trou Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Grand destockage à la recyclerie .
7 Lieu-dit Le Petit Trou Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 22 05 74 recyclerie@millebulles-csc86.org
English : Grande braderie de rentrée
German : Grande braderie de rentrée
Italiano :
Espanol : Grande braderie de rentrée
L’événement Grande braderie de rentrée Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou