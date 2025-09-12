Grande braderie de Rodez Rodez

Grande braderie de Rodez Rodez vendredi 12 septembre 2025.

Grande braderie de Rodez

Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

Les commerçants de Rodez organisent une grande braderie en centre ville.

Cette année, lors de la braderie des commerces, profitez d’animations festives sous la thématique années 80’s:

nocturne le vendredi jusqu’à 21h

animations musicales soirée Karaoké, soirée Dj,

démonstrations de danse,

stand de maquillage pour les enfants,

chasse aux trésors

marché gourmand, le samedi soir, place du bourg. .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 82 28

English :

Rodez’s shopkeepers are organizing a big braderie in the town center.

German :

Die Geschäftsleute in Rodez organisieren einen großen Ausverkauf im Stadtzentrum.

Italiano :

I negozianti di Rodez stanno organizzando una grande vendita di garage nel centro della città.

Espanol :

Los comerciantes de Rodez organizan una gran venta de garaje en el centro de la ciudad.

L’événement Grande braderie de Rodez Rodez a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)