Grande braderie des commerçants Flers 29 juin 2025 08:30

Orne

Grande braderie des commerçants Centre-ville de Flers Flers Orne

Début : 2025-06-29 08:30:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Une chance unique pour faire de bonnes affaires, découvrir de nouveaux produits dans vos commerces et profiter d’une ambiance festive avec les concerts et les nombreuses animations proposées pour sortir en famille.

Plus de 130 exposants + vide greniers.

Nouveauté un espace réservé aux créateurs.

Espace enfants avec structures gonflables, jeux géants, atelier maquillage…

Espace restauration avec bars, cuisine du monde et traditionnelle

Centre-ville de Flers

Flers 61100 Orne Normandie +33 7 88 27 38 90 lesvitrinesdeflers@gmail.com

English : Grande braderie des commerçants

It’s a unique opportunity to do some bargain shopping, discover new products in your local shops and enjoy a festive atmosphere with concerts and lots of entertainment for the whole family.

Over 130 exhibitors + garage sale.

New: an area reserved for designers.

Children’s area with inflatables, giant games, make-up workshop…

Catering area with bars, world and traditional cuisine

German :

Eine einmalige Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen, neue Produkte in Ihren Geschäften zu entdecken und die festliche Atmosphäre mit Konzerten und zahlreichen Animationen zu genießen, die für einen Ausflug mit der Familie angeboten werden.

Mehr als 130 Aussteller + Flohmarkt.

Neu: ein Bereich für Designer.

Kinderbereich mit Hüpfburgen, Riesenspielen, Schminkwerkstatt…

Restaurantbereich mit Bars, internationaler und traditioneller Küche

Italiano :

È un’ottima occasione per fare affari, scoprire nuovi prodotti nei negozi locali e godere di un’atmosfera festosa con concerti e tanti intrattenimenti per le famiglie.

Oltre 130 espositori + mercatino dell’usato.

Novità: un’area riservata ai designer.

Area bambini con strutture gonfiabili, giochi giganti, laboratorio di trucco…

Area ristorazione con bar, cucina mondiale e tradizionale

Espanol :

Es una gran oportunidad para hacerse con algunas gangas, descubrir nuevos productos en sus tiendas locales y disfrutar de un ambiente festivo con conciertos y mucho entretenimiento familiar.

Más de 130 expositores + venta de garaje.

Novedad: un espacio reservado a los diseñadores.

Zona infantil con estructuras hinchables, juegos gigantes, taller de maquillaje…

Zona de restauración con bares, cocina del mundo y tradicional

L’événement Grande braderie des commerçants Flers a été mis à jour le 2025-06-23 par Flers agglo