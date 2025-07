Grande braderie d’été Royan

Grande braderie d’été Royan samedi 26 juillet 2025.

Grande braderie d’été

12 rue d’Arsonval Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-07-26 2025-08-30

Grande Braderie d’Été au Secours Catholique Caritas France !

Les bénévoles de la boutique solidaire Côté Fring’s du Secours Catholique sont heureux de vous annoncer l’organisation d’une grande braderie d’été.

12 rue d'Arsonval Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine secourscatholiqueroyan@orange.fr

English :

Secours Catholique Caritas France summer sale!

The volunteers at the Secours Catholique « Côté Fring?s » solidarity store are delighted to announce the organization of a major summer garage sale.

German :

Großer Sommerausverkauf bei Secours Catholique Caritas France!

Die Freiwilligen des Solidaritätsladens « Côté Fring?s » der Secours Catholique freuen sich, Ihnen die Organisation einer großen Sommerbraderie ankündigen zu können.

Italiano :

La svendita estiva del Secours Catholique Caritas France!

I volontari del negozio di beneficenza del Secours Catholique « Côté Fring » sono lieti di annunciare che stanno organizzando una grande svendita estiva.

Espanol :

Rebajas de verano del Secours Catholique Caritas Francia

Los voluntarios de la tienda del Secours Catholique « Côté Fring?s » se complacen en anunciar que están organizando una gran venta de verano.

