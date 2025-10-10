Grande braderie d’Octobre Place des Halles Marans
Grande braderie d’Octobre Place des Halles Marans vendredi 10 octobre 2025.
Grande braderie d’Octobre
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Début : 2025-10-10 09:30:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-10 2025-10-11 2025-10-13
Le Secours Catholique organise sa grande braderie à la Halle aux Poissons Vêtements, linge de maison, vaisselle…
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 11 77 secourscatholique.marans@orange.fr
English :
Secours Catholique organizes its big sale at the Halle aux Poissons: Clothing, household linen, crockery…
German :
Die Secours Catholique organisiert ihren großen Ausverkauf in der Halle aux Poissons: Kleidung, Haushaltswäsche, Geschirr…
Italiano :
Il Secours Catholique organizza la sua grande vendita presso la Halle aux Poissons: Vestiti, biancheria per la casa, stoviglie…
Espanol :
Secours Catholique organiza su gran venta en la Halle aux Poissons: Ropa, ropa de casa, vajilla…
