Grande braderie d’Octobre Place des Halles Marans

Grande braderie d’Octobre Place des Halles Marans vendredi 10 octobre 2025.

Grande braderie d’Octobre

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 09:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-11 2025-10-13

Le Secours Catholique organise sa grande braderie à la Halle aux Poissons Vêtements, linge de maison, vaisselle…

Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 11 77 secourscatholique.marans@orange.fr

English :

Secours Catholique organizes its big sale at the Halle aux Poissons: Clothing, household linen, crockery…

German :

Die Secours Catholique organisiert ihren großen Ausverkauf in der Halle aux Poissons: Kleidung, Haushaltswäsche, Geschirr…

Italiano :

Il Secours Catholique organizza la sua grande vendita presso la Halle aux Poissons: Vestiti, biancheria per la casa, stoviglie…

Espanol :

Secours Catholique organiza su gran venta en la Halle aux Poissons: Ropa, ropa de casa, vajilla…

