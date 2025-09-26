Grande braderie du centre-ville Le Puy-en-Velay

Grande braderie du centre-ville Le Puy-en-Velay vendredi 26 septembre 2025.

Grande braderie du centre-ville

Centre-ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26

Rendez-vous en centre-ville pour faire de bonnes affaires à l’occasion de la « Grande Braderie » des commerçants !

Stationnement gratuit partout en centre-ville, offert par la ville du Puy-en-Velay.

.

Centre-ville Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 78

English :

Head to the town center for the « Grande Braderie » merchants’ bargain sale!

Free parking throughout the town center, courtesy of the town of Le Puy-en-Velay.

German :

Begeben Sie sich in die Innenstadt, um bei der « Grande Braderie » der Händler Schnäppchen zu machen!

Kostenloses Parken überall im Stadtzentrum, angeboten von der Stadt Le Puy-en-Velay.

Italiano :

Recatevi in centro città per fare qualche affare alla « Grande Braderie » (grande svendita) organizzata dai commercianti!

Parcheggio gratuito in tutto il centro, per gentile concessione della città di Le Puy-en-Velay.

Espanol :

Diríjase al centro de la ciudad para encontrar gangas en la « Grande Braderie », una venta especial organizada por los comerciantes de la ciudad

Aparcamiento gratuito en todo el centro de la ciudad, cortesía de la ciudad de Le Puy-en-Velay.

L’événement Grande braderie du centre-ville Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay