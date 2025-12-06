Grande braderie du livre d’occasion Châteaudun

Grande braderie du livre d’occasion

Halle de Sancheville Châteaudun Eure-et-Loir

Grande braderie de livres d’occasion pour le Téléthon. Vente de livres au kg (4€ le premier kg, 2€/kg de 2kg à 10kg, 1€/kg au-delà de 10 kg). Aidez à relever le défi de 2025 vendre plus de 1003 kg de livres. Réapprovisionnement sur tout le week-end.

Halle de Sancheville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 92 24

Big second-hand book sale for the Telethon. Books sold by kg (4? for the first kg, 2?/kg from 2kg to 10kg, 1?/kg over 10kg). Help us meet the 2025 challenge: sell over 1003 kg of books. Replenishment throughout the weekend.

