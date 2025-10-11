Grande Braderie du Secours Catholique Gannat

Grande Braderie du Secours Catholique Gannat samedi 11 octobre 2025.

Grande Braderie du Secours Catholique

20 place Hennequin Gannat Allier

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez profiter de la Grande Braderie organisée par l’équipe locale de Gannat avant la fermeture provisoire des boutiques pour travaux. Offre spéciale pour 2 articles achetés, le 3ème (de même valeur) est offert !

20 place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 83 84 equipelocale.gannat@secours-catholique.org

English :

Come and take advantage of the Grande Braderie organized by the local Gannat team before the temporary closure of the stores for works. Special offer: for every 2 items purchased, the 3rd (of the same value) is free!

German :

Kommen Sie und genießen Sie den großen Ausverkauf, der vom lokalen Team in Gannat organisiert wird, bevor die Geschäfte wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen werden. Sonderangebot: Für zwei gekaufte Artikel gibt es den dritten (mit demselben Wert) gratis!

Italiano :

Venite ad approfittare della Grande Braderie organizzata dalla squadra locale di Gannat prima della chiusura temporanea dei negozi per lavori. Offerta speciale: ogni 2 articoli acquistati, il terzo (dello stesso valore) è gratuito!

Espanol :

Venga y aproveche la Grande Braderie organizada por el equipo local de Gannat antes del cierre temporal de las tiendas por obras. Oferta especial: ¡por cada 2 artículos comprados, el 3º (del mismo valor) es gratis!

