GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

Place de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Braderie.

Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture

Organisée par le secours catholique

Ouvert à tous Animation couture avec Agathe de Agraf couture création

Braderie.

Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture

Organisée par le secours catholique

Ouvert à tous Animation couture avec Agathe de Agraf couture création .

Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie.

Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare

Organized by secours catholique

Open to all Sewing animation with Agathe from Agraf couture création

L’événement GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort a été mis à jour le 2025-12-15 par 48-OT Mont Lozere