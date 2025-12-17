GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort
samedi 27 décembre 2025.
GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Place de l’église Villefort Lozère
Gratuit
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous Animation couture avec Agathe de Agraf couture création
Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55
English :
Braderie.
Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare
Organized by secours catholique
Open to all Sewing animation with Agathe from Agraf couture création
