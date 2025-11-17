Grande braderie du Secours Populaire Mutzig
Grande braderie du Secours Populaire Mutzig lundi 17 novembre 2025.
Grande braderie du Secours Populaire
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-20 17:00:00
Date(s) :
2025-11-17 2025-11-20
Le Secours Populaire du Bas-Rhin antenne de Mutzig vous invite à sa grande braderie solidaire le lundi 17 et le jeudi 20 novembre de 14 h à 17 h dans son local, situé au 8 rue Antoine Wagner.
En vente jouets, jeux, livres, accessoires et vêtements pour enfants…
Évènement ouvert à toutes et à tous. Venez nombreux !
Pensez à apporter vos sacs. Merci pour votre participation à la solidarité. Pas d’action sans don ! .
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande braderie du Secours Populaire Mutzig a été mis à jour le 2025-11-12 par Ville de Mutzig