Grande braderie du Secours Populaire Mutzig

Grande braderie du Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-17 2025-11-20

Le Secours Populaire du Bas-Rhin antenne de Mutzig vous invite à sa grande braderie solidaire le lundi 17 et le jeudi 20 novembre de 14 h à 17 h dans son local, situé au 8 rue Antoine Wagner.

En vente jouets, jeux, livres, accessoires et vêtements pour enfants…

Évènement ouvert à toutes et à tous. Venez nombreux !

Pensez à apporter vos sacs. Merci pour votre participation à la solidarité. Pas d’action sans don ! .

