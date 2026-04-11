Tréguier

Grande braderie du Secours populaire

Salle des fêtes Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Grande braderie du Secours populaire à la salle des fêtes de Tréguier. Seront bradés des vêtements et chaussures de printemps et d’été, en parfait état et certains même neufs, donnés par la grande distribution. On y trouvera aussi des livres, de la décoration ou des objets utilitaires. .

Salle des fêtes Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 84 58 31 90

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English :

L’événement Grande braderie du Secours populaire Tréguier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose