Grande braderie du Secours populaire Tréguier
Grande braderie du Secours populaire Tréguier samedi 11 avril 2026.
Tréguier
Grande braderie du Secours populaire
Salle des fêtes Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Grande braderie du Secours populaire à la salle des fêtes de Tréguier. Seront bradés des vêtements et chaussures de printemps et d’été, en parfait état et certains même neufs, donnés par la grande distribution. On y trouvera aussi des livres, de la décoration ou des objets utilitaires. .
Salle des fêtes Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 84 58 31 90
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English :
L’événement Grande braderie du Secours populaire Tréguier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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