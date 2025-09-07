Grande braderie et vide-grenier de Toul Toul

Grande braderie et vide-grenier de Toul Toul dimanche 7 septembre 2025.

Grande braderie et vide-grenier de Toul

Place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Ce dimanche 7 septembre, la ville de Toul accueillera le vide-grenier et la grande braderie d’automne, offrant aux visiteurs l’opportunité de dénicher de nombreux objets d’occasion et bonnes affaires. Les intéressés sont invités à venir explorer cette grande vente conviviale en plein air.Tout public

0 .

Place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 62 33 65 laudacetoul@gmail.com

English :

This Sunday, September 7, the town of Toul will be hosting its autumn garage sale and braderie, offering visitors the chance to unearth numerous second-hand items and bargains. Interested parties are invited to come and explore this friendly open-air sale.

German :

Am Sonntag, dem 7. September, findet in der Stadt Toul ein Herbstmarkt statt, bei dem Besucher die Gelegenheit haben, viele gebrauchte Gegenstände und Schnäppchen zu finden. Interessierte sind eingeladen, diesen großen, geselligen Verkauf unter freiem Himmel zu erkunden.

Italiano :

Domenica 7 settembre, la città di Toul ospiterà il suo mercatino autunnale, offrendo ai visitatori la possibilità di trovare molti oggetti di seconda mano e occasioni. Tutti gli interessati sono invitati a venire a scoprire questa simpatica vendita all’aperto.

Espanol :

Este domingo 7 de septiembre, la ciudad de Toul organiza su mercadillo de otoño, en el que los visitantes podrán encontrar numerosos objetos de segunda mano y gangas. Invitamos a todos los interesados a participar en este agradable mercadillo al aire libre.

L’événement Grande braderie et vide-grenier de Toul Toul a été mis à jour le 2025-08-20 par MT TERRES TOULOISES