Grande braderie Forbach

Grande braderie Forbach mercredi 10 septembre 2025.

Grande braderie

Rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 08:00:00
fin : 2025-09-10 18:00:00

Date(s) :
2025-09-10

La Braderie se déroulera au Centre-ville de Forbach. Restauration sur place.
Plus de renseignements en Mairie de Forbach.Tout public
0  .

Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 

English :

The Braderie will take place in Forbach town center. Catering on site.
Further information at Forbach Town Hall.

German :

Die Braderie findet im Stadtzentrum von Forbach statt. Verpflegung vor Ort.
Weitere Informationen im Rathaus von Forbach.

Italiano :

Il Braderie si svolgerà nel centro di Forbach. Ristorazione in loco.
Maggiori informazioni presso il Municipio di Forbach.

Espanol :

La Braderie tendrá lugar en el centro de Forbach. Catering in situ.
Más información en el Ayuntamiento de Forbach.

L’événement Grande braderie Forbach a été mis à jour le 2025-09-05 par FORBACH TOURISME