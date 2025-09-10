Grande braderie Forbach
Grande braderie Forbach mercredi 10 septembre 2025.
Grande braderie
Rue Nationale Forbach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 08:00:00
fin : 2025-09-10 18:00:00
La Braderie se déroulera au Centre-ville de Forbach. Restauration sur place.
Plus de renseignements en Mairie de Forbach.Tout public
Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
English :
The Braderie will take place in Forbach town center. Catering on site.
Further information at Forbach Town Hall.
German :
Die Braderie findet im Stadtzentrum von Forbach statt. Verpflegung vor Ort.
Weitere Informationen im Rathaus von Forbach.
Italiano :
Il Braderie si svolgerà nel centro di Forbach. Ristorazione in loco.
Maggiori informazioni presso il Municipio di Forbach.
Espanol :
La Braderie tendrá lugar en el centro de Forbach. Catering in situ.
Más información en el Ayuntamiento de Forbach.
