GRANDE BRADERIE Langogne
2 Rue Félix Viallet Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
2025-09-13
L’Association Croix Rouge de Langogne propose une grande braderie, vêtements, vaisselles, bibelots…
English :
The Langogne Red Cross Association is holding a large garage sale of clothes, crockery, knick-knacks…
German :
Der Rotkreuz-Verein von Langogne bietet einen großen Flohmarkt an. Kleidung, Geschirr, Nippes…
Italiano :
L’Associazione Croce Rossa di Langogne sta organizzando un grande mercatino di vestiti, stoviglie, soprammobili, ecc.
Espanol :
La Asociación de la Cruz Roja de Langogne organiza un gran mercadillo de ropa, vajilla, cachivaches, etc.
