GRANDE BRADERIE Langogne

GRANDE BRADERIE

GRANDE BRADERIE Langogne samedi 13 septembre 2025.

GRANDE BRADERIE

2 Rue Félix Viallet Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

L’Association Croix Rouge de Langogne propose une grande braderie, vêtements, vaisselles, bibelots…
L’Association Croix Rouge de Langogne propose une grande braderie, vêtements, vaisselles, bibelots…   .

2 Rue Félix Viallet Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 26 34 

English :

The Langogne Red Cross Association is holding a large garage sale of clothes, crockery, knick-knacks…

German :

Der Rotkreuz-Verein von Langogne bietet einen großen Flohmarkt an. Kleidung, Geschirr, Nippes…

Italiano :

L’Associazione Croce Rossa di Langogne sta organizzando un grande mercatino di vestiti, stoviglie, soprammobili, ecc.

Espanol :

La Asociación de la Cruz Roja de Langogne organiza un gran mercadillo de ropa, vajilla, cachivaches, etc.

L’événement GRANDE BRADERIE Langogne a été mis à jour le 2025-09-06 par 48-OT Langogne