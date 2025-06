GRANDE BRADERIE Mayenne 24 août 2025 09:00

Mayenne

GRANDE BRADERIE Place Georges Clemenceau Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-24 09:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-24

Organisée par l’Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne.

La grande braderie des commerçants de Mayenne est de retour !

Une journée de bonnes affaires en perspective, avec le traditionnel grand déballage des commerçants sédentaires et non-sédentaires sur la rive droite de la ville. Les étals seront installés dans les rues Charles-de-Gaulle et Aristide-Briand, ainsi que sur la Place Georges Clemenceau.

programme à venir .

Place Georges Clemenceau

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 89 79 96 24 ucavm53@gmail.com

English :

Organized by the Union of Merchants and Artisans of the City of Mayenne.

German :

Organisiert von der Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne (Vereinigung der Händler und Handwerker der Stadt Mayenne).

Italiano :

Organizzato dall’Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne.

Espanol :

Organizado por la Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne.

L'événement GRANDE BRADERIE Mayenne a été mis à jour le 2025-06-18