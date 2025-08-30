Grande braderie musicale Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
2025-08-30
Grand week-end de rencontres et d’échanges autour de la musique pour la grande braderie musicale au 4 et 6 rue du Martroi à Ferrières en partenariat avec Happy collectors @200% ! Vous pourrez déambuler dans les rues de Ferrières pendant le week-end du Comice agricole et faire des trouvailles ! Retrouvez les titres qui vous font vibrer à la boutique, vos experts et artistes ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Big music sale
German :
Großer musikalischer Ausverkauf
Italiano :
Grande vendita di musica
Espanol :
Gran venta de música
