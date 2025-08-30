Grande braderie musicale Ferrières-en-Gâtinais

samedi 30 août 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-08-30

Grande braderie musicale

Grand week-end de rencontres et d’échanges autour de la musique pour la grande braderie musicale au 4 et 6 rue du Martroi à Ferrières en partenariat avec Happy collectors @200% ! Vous pourrez déambuler dans les rues de Ferrières pendant le week-end du Comice agricole et faire des trouvailles ! Retrouvez les titres qui vous font vibrer à la boutique, vos experts et artistes ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Big music sale

German :

Großer musikalischer Ausverkauf

Italiano :

Grande vendita di musica

Espanol :

Gran venta de música

L’événement Grande braderie musicale Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-08-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS