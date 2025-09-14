Grande braderie par les Champs du possible Étauliers

Grande braderie par les Champs du possible Étauliers dimanche 14 septembre 2025.

Grande braderie par les Champs du possible

6 is route de Saint Savin Étauliers Gironde

L’association Les champs du possible organise une grande braderie, rendez-vous au jardin pour faire des affaires Ventes de Vêtements et accessoires Hommes- Femmes enfants + vaisselles & Décoration + Plantes .

6 is route de Saint Savin Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 10 57 contact@leschampsdupossible.ovh

