Grande Braderie rue Eugène Pelletan Royan
Grande Braderie rue Eugène Pelletan Royan samedi 18 octobre 2025.
Grande Braderie
rue Eugène Pelletan Temple protestant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-25
L’Entraide Protestante de Royan, grâce aux dons qu’elle reçoit tout au long de l’année, organise une grande braderie. Vous trouverez des vêtements femme homme enfant, du linge, de la vaisselle, de l’électroménager, des livres, des disques, des outils…
rue Eugène Pelletan Temple protestant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 066143748
English :
L’Entraide Protestante de Royan, thanks to the donations it receives throughout the year, is organizing a big garage sale. You’ll find women’s, men’s and children’s clothing, linen, crockery, household appliances, books, records, tools?
German :
Die Entraide Protestante de Royan organisiert dank der Spenden, die sie das ganze Jahr über erhält, einen großen Ausverkauf. Sie finden hier Kleidung für Frauen, Männer und Kinder, Wäsche, Geschirr, Haushaltsgeräte, Bücher, Schallplatten, Werkzeuge?
Italiano :
L’Entraide Protestante de Royan (Associazione Protestante di Mutuo Soccorso di Royan) organizza una grande vendita di garage, grazie alle donazioni che riceve durante l’anno. Si potranno trovare abiti da donna, uomo e bambino, biancheria, stoviglie, elettrodomestici, libri, dischi, utensili, ecc
Espanol :
L’Entraide Protestante de Royan (Asociación Protestante de Ayuda Mutua de Royan) organiza una gran venta de garaje, gracias a las donaciones que recibe a lo largo del año. Encontrará ropa de señora, caballero y niño, ropa blanca, vajilla, electrodomésticos, libros, discos, herramientas, etc
L’événement Grande Braderie Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan