Informations pratiques

Royan

Grande Braderie

rue Eugène Pelletan Temple protestant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24

L’Entraide Protestante de Royan, grâce aux dons qu’elle reçoit tout au long de l’année, organise une grande braderie. Vous trouverez des vêtements, du linge, de la vaisselle, de l’électroménager, des livres, des disques, des outils…

.

rue Eugène Pelletan Temple protestant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 066143748

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thanks to the donations it receives throughout the year, the Entraide Protestante de Royan is organizing a large garage sale. You’ll find clothing, linens, dishes, appliances, books, records, tools, and more.

L’événement Grande Braderie Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan