Grande Braderie Cours Carnot Salon-de-Provence
Grande Braderie
Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 19h. Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-09-05 09:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00
2025-09-05
Les commerçants salonais vous ouvrent leurs portes pour faire des bonnes affaires !
Organisée par la Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence, la Grande Braderie de la rentrée est l’occasion de trouver des produits à petits prix. .
Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr
English :
Salon’s merchants open their doors to you for bargains!
German :
Die Händler von Salonais öffnen ihre Türen für Sie, um Schnäppchen zu machen!
Italiano :
I negozianti del Salon vi aprono le porte per fare grandi affari!
Espanol :
Los comerciantes de los salones te abren sus puertas para ofrecerte grandes gangas
