Grande Braderie Cours Carnot Salon-de-Provence

Grande Braderie Cours Carnot Salon-de-Provence vendredi 5 septembre 2025.

Grande Braderie

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 19h. Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05 09:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Les commerçants salonais vous ouvrent leurs portes pour faire des bonnes affaires !

Organisée par la Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence, la Grande Braderie de la rentrée est l’occasion de trouver des produits à petits prix. .

Cours Carnot Centre ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

English :

Salon’s merchants open their doors to you for bargains!

German :

Die Händler von Salonais öffnen ihre Türen für Sie, um Schnäppchen zu machen!

Italiano :

I negozianti del Salon vi aprono le porte per fare grandi affari!

Espanol :

Los comerciantes de los salones te abren sus puertas para ofrecerte grandes gangas

L’événement Grande Braderie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence