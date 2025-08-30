Grande braserade Saint-Michel-de-Montaigne

Grande braserade Saint-Michel-de-Montaigne samedi 30 août 2025.

Grande braserade

Rue Marie de Gournay Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Menu 4 viandes, frites, fromages et glaces .

Rue Marie de Gournay Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 41 46 22

English : Grande braserade

German : Grande braserade

Italiano :

Espanol : Grande braserade

L’événement Grande braserade Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Castillon-Pujols