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Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise

Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise dimanche 7 juin 2026.

Ville : 02420 Bellenglise

Département : Aisne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 1 1 Gratuit

Bellenglise

Grande Brocante à Bellenglise

Bellenglise Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !
Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.

Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.
Restauration et buvette sur place.

Organisée par Bellenglise Animation
Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !
Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.

Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.
Restauration et buvette sur place.

Organisée par Bellenglise Animation   .

Bellenglise 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 31 25 

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English :

Come and bargain-hunt at the big flea market in Bellenglise on Sunday June 7!
Set-up from 5 a.m., flea market from 6 a.m. to 6 p.m.

Exhibitor price: 1? per metre, no reservation required.
Catering and refreshments on site.

Organized by Bellenglise Animation

L’événement Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois