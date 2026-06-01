Bellenglise

Grande Brocante à Bellenglise

Bellenglise Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !

Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.

Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.

Restauration et buvette sur place.

Organisée par Bellenglise Animation

Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !

Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.

Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.

Restauration et buvette sur place.

Organisée par Bellenglise Animation .

Bellenglise 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 31 25

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English :

Come and bargain-hunt at the big flea market in Bellenglise on Sunday June 7!

Set-up from 5 a.m., flea market from 6 a.m. to 6 p.m.

Exhibitor price: 1? per metre, no reservation required.

Catering and refreshments on site.

Organized by Bellenglise Animation

L’événement Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois