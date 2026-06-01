Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise
Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise dimanche 7 juin 2026.
Bellenglise
Grande Brocante à Bellenglise
Bellenglise Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !
Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.
Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.
Restauration et buvette sur place.
Organisée par Bellenglise Animation
Venez chiner lors de la grande brocante qui aura lieu à Bellenglise le dimanche 7 juin !
Installation dès 5h, brocante de 6h à 18h.
Tarif exposant 1€ le mètre, sans réservation.
Restauration et buvette sur place.
Organisée par Bellenglise Animation .
Bellenglise 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 31 25
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English :
Come and bargain-hunt at the big flea market in Bellenglise on Sunday June 7!
Set-up from 5 a.m., flea market from 6 a.m. to 6 p.m.
Exhibitor price: 1? per metre, no reservation required.
Catering and refreshments on site.
Organized by Bellenglise Animation
L’événement Grande Brocante à Bellenglise Bellenglise a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois