Bohain-en-Vermandois

Grande Brocante à Bohain

Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

A Bohain se tiendra la Grande Brocante des Jardins Familiaux le dimanche 5 juillet 2026 de 8h à 18h.

La brocante se déroulera sur la Place Michel Pezin, la rue Deguise, et la rue de Vaux.

Prix de l’emplacement 7€ les 6 mètres

Réservation au 07.81.86.86.99 au café de l’Estaris (Place Michel Pezin, Bohain) le samedi de 10h à 12h

A Bohain se tiendra la Grande Brocante des Jardins Familiaux le dimanche 5 juillet 2026 de 8h à 18h.

La brocante se déroulera sur la Place Michel Pezin, la rue Deguise, et la rue de Vaux.

Prix de l’emplacement 7€ les 6 mètres

Réservation au 07.81.86.86.99 au café de l’Estaris (Place Michel Pezin, Bohain) le samedi de 10h à 12h .

Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 81 86 86 99

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English :

The Allotment Gardens Flea Market will be held in Bohain on Sunday, July 5, 2026, from 8 a.m. to 6 p.m.

The flea market will take place on Place Michel Pezin, Rue Deguise, and Rue de Vaux.

Booth fee: 7? per 6 meters

Reservations can be made by calling 07.81.86.86.99 at the Café de l’Estaris (Place Michel Pezin, Bohain) on Saturday from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement Grande Brocante à Bohain Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois