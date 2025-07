Grande Brocante à Figeac Figeac

Place Carnot Sous la Halle Figeac Lot

Début : 2025-07-20 07:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

L’association des Brocanteurs de Figeac vous invite à venir chiner. L’occasion est belle de partir à la recherche de petits trésors et de se faire plaisir.

Place Carnot Sous la Halle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 07 14 70 04

English :

The association des Brocanteurs de Figeac invites you to come and bargain hunt. It’s a great opportunity to search for little treasures and treat yourself.

German :

Die Association des Brocanteurs de Figeac lädt Sie zum Stöbern ein. Es ist eine gute Gelegenheit, sich auf die Suche nach kleinen Schätzen zu begeben und sich etwas Gutes zu tun.

Italiano :

L’associazione Brocanteurs de Figeac vi invita a venire a caccia di occasioni. È un’ottima occasione per cercare piccoli tesori e concedersi un regalo.

Espanol :

La asociación Brocanteurs de Figeac le invita a venir a buscar gangas. Es una gran oportunidad para buscar pequeños tesoros y darse un capricho.

L’événement Grande Brocante à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Figeac