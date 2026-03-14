Grande brocante antiquités

Au Bourg Rauzan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

54ème GRANDE BROCANTE ANTIQUITÉS et sa Bourse aux Collections.

L’A.P.A.R accueille plus de 140 antiquaires et brocanteurs professionnels pour le plus grand bonheur des chineurs.

Entre amis ou en famille, venez passer une journée inoubliable que ce soit pour dénicher un cadeau original, agrémenter sa décoration intérieure ou simplement flâner à la recherche de trésors cachés.

Nombreuses animations et cadeaux distribués. Restauration sur place.

Parking avec navette

– Rue Vineuse

– Dubourg automobile (le dimanche)

– Rue du collège juste avant la maison de santé (le samedi et le dimanche)

– Caves de Rauzan .

Au Bourg Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 07 73 asso.rauzan@orange.fr

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English : Grande brocante antiquités

L’événement Grande brocante antiquités Rauzan a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Castillon-Pujols