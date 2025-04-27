Grande Brocante au Hyper U Parking du Hyper U Saintes

Grande Brocante au Hyper U

Parking du Hyper U Cours du Maréchal Leclerc Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 06:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Brocante organisée par l’Amicale de la Grande Brocante.

Parking du Hyper U Cours du Maréchal Leclerc Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 96 77 34

English :

Brocante organized by the Amicale de la Grande Brocante.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Amicale de la Grande Brocante (Freundeskreis des großen Trödelmarkts).

Italiano :

Brocante organizzata dall’Amicale de la Grande Brocante.

Espanol :

Brocante organizada por la Amicale de la Grande Brocante.

L’événement Grande Brocante au Hyper U Saintes a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge