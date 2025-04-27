Grande Brocante au Hyper U Parking du Hyper U Saintes
Grande Brocante au Hyper U Parking du Hyper U Saintes dimanche 23 novembre 2025.
Grande Brocante au Hyper U
Parking du Hyper U Cours du Maréchal Leclerc Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 06:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Brocante organisée par l’Amicale de la Grande Brocante.
Parking du Hyper U Cours du Maréchal Leclerc Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 96 77 34
English :
Brocante organized by the Amicale de la Grande Brocante.
German :
Trödelmarkt, organisiert von der Amicale de la Grande Brocante (Freundeskreis des großen Trödelmarkts).
Italiano :
Brocante organizzata dall’Amicale de la Grande Brocante.
Espanol :
Brocante organizada por la Amicale de la Grande Brocante.
L’événement Grande Brocante au Hyper U Saintes a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge