Grande brocante de Brives-Charensac Brives-Charensac mardi 11 novembre 2025.
allée du camping d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
pour les exposants 3 € le mètre linéaire
Début : 2025-11-11 07:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
2025-11-11
Soyez au rendez-vous à la nouvelle grande brocante/vide-grenier à la Plaine d’Audinet de Brives-Charensac le 11 Novembre.
allée du camping d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 66 32 80
English :
Don’t miss the new big flea market/garage sale at the Plaine d’Audinet in Brives-Charensac on November 11.
German :
Seien Sie dabei, wenn am 11. November der neue große Flohmarkt/Video-Grenzmarkt auf der Plaine d’Audinet in Brives-Charensac stattfindet.
Italiano :
Non perdete il nuovo grande mercato delle pulci/garage sulla Plaine d’Audinet a Brives-Charensac l’11 novembre.
Espanol :
No se pierda el 11 de noviembre el nuevo gran mercadillo/venta de garaje en la Plaine d’Audinet de Brives-Charensac.
