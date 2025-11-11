Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande brocante de Brives-Charensac Brives-Charensac mardi 11 novembre 2025.

allée du camping d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

pour les exposants 3 € le mètre linéaire

Début : 2025-11-11 07:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-11

Soyez au rendez-vous à la nouvelle grande brocante/vide-grenier à la Plaine d’Audinet de Brives-Charensac le 11 Novembre.
allée du camping d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 66 32 80 

English :

Don’t miss the new big flea market/garage sale at the Plaine d’Audinet in Brives-Charensac on November 11.

German :

Seien Sie dabei, wenn am 11. November der neue große Flohmarkt/Video-Grenzmarkt auf der Plaine d’Audinet in Brives-Charensac stattfindet.

Italiano :

Non perdete il nuovo grande mercato delle pulci/garage sulla Plaine d’Audinet a Brives-Charensac l’11 novembre.

Espanol :

No se pierda el 11 de noviembre el nuevo gran mercadillo/venta de garaje en la Plaine d’Audinet de Brives-Charensac.

