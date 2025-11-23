Grande brocante de la Maison des Brocanteurs Châteaudun

La Maison des Brocanteurs Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Brocante d’exposants professionnels dans la cours de l’Hôtel-Dieu.

La Maison des Brocanteurs Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 05 06 32 chateaudun@lesmaisonsdesbrocanteurs.fr

English :

Brocante with professional exhibitors in the Hôtel-Dieu courtyard.

German :

Flohmarkt professioneller Aussteller im Hof des Hôtel-Dieu.

Italiano :

Fiera dell’antiquariato con espositori professionisti nel cortile dell’Hôtel-Dieu.

Espanol :

Feria de antigüedades con expositores profesionales en el patio del Hôtel-Dieu.

L’événement Grande brocante de la Maison des Brocanteurs Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-23 par OT GRAND CHATEAUDUN