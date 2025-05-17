Grande brocante de la Maison des Brocanteurs Châteaudun
Grande brocante de la Maison des Brocanteurs Châteaudun dimanche 26 avril 2026.
Grande brocante de la Maison des Brocanteurs
La Maison des Brocanteurs Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Brocante d’exposants professionnels dans la cours de l’ancien Hôtel-Dieu.
La Maison des Brocanteurs Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 05 06 32 chateaudun@lesmaisonsdesbrocanteurs.fr
English :
Brocante with professional exhibitors in the courtyard of the former Hôtel-Dieu.
