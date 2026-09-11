Grande Brocante de l’Avenue Lafayette – Rochefort Rochefort
dimanche 11 octobre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Grande Brocante de l’Avenue Lafayette – Rochefort
41 Avenue lafayette Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
La Grande Brocante de l’Avenue Lafayette revient à Rochefort le dimanche 11 octobre 2026. Une journée conviviale dédiée à la chine et aux bonnes affaires, avec de nombreux exposants réunis en plein cœur de Rochefort.
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41 Avenue lafayette Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 04 96 47 brocante17300@gmail.com
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English : Big flea market on avenue Lafayette – Rochefort
The Avenue Lafayette Flea Market is back on Sunday 11 October 2026. A fun-filled day dedicated to hunting for bargains and finding great deals, with numerous stallholders gathering in the heart of Rochefort.
L’événement Grande Brocante de l’Avenue Lafayette – Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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