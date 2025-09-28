Grande brocante du Lions Club Royan Doyen Parc des sports Vaux-sur-Mer

Grande brocante du Lions Club Royan Doyen Parc des sports Vaux-sur-Mer dimanche 28 septembre 2025.

Grande brocante du Lions Club Royan Doyen

Parc des sports Avenue du parc des sports Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

L’association du Lions Club Royan Doyen organise sa traditionnelle brocante à Vaux-sur-Mer Participez à cet événement pour défendre les causes soutenues par l’association.

.

Parc des sports Avenue du parc des sports Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 11 20 brocante.lions17@gmail.com

English :

The Royan Doyen Lions Club association is organizing its traditional flea market in Vaux-sur-Mer. Take part in this event to support the causes supported by the association.

German :

Die Vereinigung des Lions Club Royan Doyen organisiert ihren traditionellen Flohmarkt in Vaux-sur-Mer. Nehmen Sie an dieser Veranstaltung teil, um sich für die von der Vereinigung unterstützten Anliegen einzusetzen.

Italiano :

Il Lions Club Royan Doyen organizza il suo tradizionale mercatino delle pulci a Vaux-sur-Mer. Partecipate al divertimento e sostenete le cause sostenute dall’associazione.

Espanol :

El Club de Leones Royan Doyen celebra su tradicional mercadillo en Vaux-sur-Mer. Participe en la diversión y apoye las causas que apoya la asociación.

L’événement Grande brocante du Lions Club Royan Doyen Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Vaux-sur-mer