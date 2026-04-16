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Grande Brocante Les Paroches

Grande Brocante Les Paroches vendredi 1 mai 2026.

Ville : 55300 Les Paroches

Département : Meuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Les Paroches

Grande Brocante

Les Paroches Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Grande brocante aux Paroches organisé par le comité des fêtesTout public
0  .

Les Paroches 55300 Meuse Grand Est +33 7 60 50 11 20 

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English :

Large flea market in Les Paroches organized by the Comité des fêtes

L’événement Grande Brocante Les Paroches a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE