Les Paroches

Grande Brocante

Les Paroches Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Grande brocante aux Paroches organisé par le comité des fêtesTout public

0 .

Les Paroches 55300 Meuse Grand Est +33 7 60 50 11 20

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English :

Large flea market in Les Paroches organized by the Comité des fêtes

L’événement Grande Brocante Les Paroches a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE