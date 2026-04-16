Grande Brocante Les Paroches
Grande Brocante Les Paroches vendredi 1 mai 2026.
Les Paroches
Grande Brocante
Les Paroches Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Grande brocante aux Paroches organisé par le comité des fêtesTout public
0 .
Les Paroches 55300 Meuse Grand Est +33 7 60 50 11 20
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English :
Large flea market in Les Paroches organized by the Comité des fêtes
L’événement Grande Brocante Les Paroches a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COEUR DE LORRAINE