Grande Brocante Logron
Grande Brocante Logron dimanche 5 avril 2026.
Grande Brocante
D955 Logron Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Grande brocante du Comité des Fêtes de Logron, 350 exposants attendus. Buvette et restauration sur place.
.
D955 Logron 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 01 75 26 comitedesfetesdelogron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Big flea market organized by the Comité des Fêtes de Logron, 350 exhibitors expected. Refreshments and catering on site.
L’événement Grande Brocante Logron a été mis à jour le 2026-03-06 par OT GRAND CHATEAUDUN