Grande brocante solidaire annuelle du Secours Populaire de Figeac Figeac

Le Secours Populaire organise une braderie solidaire, la recette sera consacrée aux actions internationales de lutte contre la malnutrition à Madagascar.

Que vous soyez chineur passionné, curieux à la recherche de bonnes affaires, ou simplement désireux de contribuer aux actions du Secours Populaire, nous vous invitons à venir nombreux ! Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et apporter une lueur d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

Une joyeuse occasion de refaire sa garde-robe à tout petit prix et de dénicher quelques pépites précieuses ou insolites tout en contribuant à une cause utile et noble.

Mobilier, vêtements, accessoires, décoration, vaisselle, linge de maison, livres, jouets… un éventail d’articles neufs et de seconde main a été sélectionné pour permettre à chacun de faire de bonnes affaires dans un esprit généreusement solidaire et une ambiance conviviale animée par nos bénévoles.

Les fonds collectés lors de cette journée seront reversés à notre projet de lutte contre la malnutrition et la pauvreté à Madagascar avec notre partenaire Soakilonga. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies, notamment les enfants, par le biais d’actions concrètes de lutte contre la malnutrition, de soutien

d’éducation et de développement durable (formation à la permaculture, lutte contre la déforestation, fourniture de spiruline et de citernes pour l’adduction d’eau).

Figeac, Zone Lafarrayrie, le 26 Juillet 2025 de 09:00 à 13 00 et de 14:00 à 17:00 .

160 rue de Lafayrrie Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 51 43

English :

Secours Populaire is organizing a « braderie solidaire », with proceeds going to international actions to combat malnutrition in Madagascar.

Whether you’re an avid bargain-hunter, curious and looking for a bargain, or simply want to contribute to Secours Populaire’s work, we invite you to come along! Together, we can make a significant difference and bring a glimmer of hope to those who need it most.

German :

Die Secours Populaire organisiert einen solidarischen Flohmarkt. Der Erlös wird für internationale Aktionen zur Bekämpfung der Unterernährung in Madagaskar verwendet.

Ob Sie nun ein leidenschaftlicher Schnäppchenjäger sind, neugierig auf der Suche nach Schnäppchen oder einfach nur einen Beitrag zu den Aktionen der Secours Populaire leisten möchten, wir laden Sie herzlich ein, zahlreich zu kommen! Gemeinsam können wir einen bedeutenden Unterschied machen und denjenigen, die es am nötigsten haben, einen Hoffnungsschimmer bringen.

Italiano :

Il Secours Populaire sta organizzando una « braderie solidaire », il cui ricavato sarà destinato a un’azione internazionale per combattere la malnutrizione in Madagascar.

Che siate appassionati di shopping, alla ricerca di un affare o semplicemente desiderosi di contribuire al lavoro del Secours Populaire, vi invitiamo a partecipare! Insieme, possiamo fare una differenza significativa e portare un barlume di speranza a chi ne ha più bisogno.

Espanol :

Secours Populaire organiza una « braderie solidaire » cuya recaudación se destinará a la acción internacional de lucha contra la desnutrición en Madagascar.

Tanto si eres un ávido cazador de gangas, como si buscas una ganga o simplemente quieres contribuir a la labor de Secours Populaire, ¡te invitamos a que vengas! Juntos, podemos marcar una diferencia significativa y llevar un rayo de esperanza a quienes más lo necesitan.

