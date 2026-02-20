Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique avenue Jean Rabot Crest
Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique avenue Jean Rabot Crest jeudi 26 mars 2026.
Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique
avenue Jean Rabot Salle des Moulinages, Espace Soubeyran Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 09:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Vous êtes cordialement invités à la grande brocante solidaire de l’équipe du secours catholique du Crestois, les 26 et 27 mars de 9h à 18h à la Salle des Moulinages à Crest.
.
avenue Jean Rabot Salle des Moulinages, Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 55 49 61 equipe.crest.071@secours-catholique.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique
You are cordially invited to the large charity flea market organized by the Catholic Relief team of Crest, on March 26 and 27 from 9 a.m. to 6 p.m. at the Salle des Moulinages in Crest.
L’événement Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique Crest a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme