Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique avenue Jean Rabot Crest

Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique

avenue Jean Rabot Salle des Moulinages, Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Vous êtes cordialement invités à la grande brocante solidaire de l’équipe du secours catholique du Crestois, les 26 et 27 mars de 9h à 18h à la Salle des Moulinages à Crest.

.

avenue Jean Rabot Salle des Moulinages, Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 55 49 61 equipe.crest.071@secours-catholique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique

You are cordially invited to the large charity flea market organized by the Catholic Relief team of Crest, on March 26 and 27 from 9 a.m. to 6 p.m. at the Salle des Moulinages in Crest.

L’événement Grande Brocante Solidaire du Secours Catholique Crest a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme