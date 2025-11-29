Grande Cani-rando et repas Rue du suc Beauzac
Grande Cani-rando et repas Rue du suc Beauzac samedi 29 novembre 2025.
Grande Cani-rando et repas
Rue du suc Maison des associations Beauzac Haute-Loire
Début : Samedi 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Grande cani-rando suivie d’un repas. La grande Canirando d’Autour du chien 43 revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la solidarité et du plaisir partagé ! Après la randonnée, repas convivial. Maison des associations de Beauzac.
Rue du suc Maison des associations Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Canirando followed by a meal. Autour du chien 43’s Grand Canirando is back for another year of solidarity and shared pleasure! After the hike, a convivial meal. Maison des associations de Beauzac.
German :
Großes Cani-Rando mit anschließendem Essen. Die große Canirando von Autour du chien 43 kehrt für eine neue Ausgabe zurück, die unter dem Zeichen der Solidarität und des gemeinsamen Vergnügens steht! Nach der Wanderung geselliges Essen. Haus der Vereine von Beauzac.
Italiano :
Canirando seguito da un pasto. Il Grande Canirando di Autour du chien 43 torna per un altro anno di solidarietà e piacere condiviso! Dopo l’escursione, un pasto conviviale. Maison des associations de Beauzac.
Espanol :
Canirando seguido de una comida. El Gran Canirando de Autour du chien 43 vuelve un año más a la solidaridad y al placer compartido Después de la caminata, una comida de convivencia. Maison des associations de Beauzac.
