Grande carcassade Stade Roger Dubos Gabarret
vendredi 14 août 2026 · Stade Roger Dubos · Gabarret
Informations pratiques
Gabarret
Grande carcassade
Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !
Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire.
Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !
Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire. .
Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 23 89
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English : Grande carcassade
The rugby players’ skill with a ball is well proven, but they’re inviting you to share another of their talents: feasting on fattened duck carcasses with your fingers!
To join them, you can make a reservation, but it’s not compulsory.
L’événement Grande carcassade Gabarret a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Landes d’Armagnac
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