Grande carcassade Stade Roger Dubos Gabarret

Informations pratiques

Gabarret

Grande carcassade

Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !

Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire.

Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !

Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire. .

Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 23 89

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English : Grande carcassade

The rugby players’ skill with a ball is well proven, but they’re inviting you to share another of their talents: feasting on fattened duck carcasses with your fingers!

To join them, you can make a reservation, but it’s not compulsory.

L’événement Grande carcassade Gabarret a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Landes d’Armagnac