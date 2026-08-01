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AGENDA · Gabarret

Grande carcassade Stade Roger Dubos Gabarret

vendredi 14 août 2026 · Stade Roger Dubos · Gabarret

Grande carcassade Stade Roger Dubos Gabarret

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade Roger Dubos
Adresse
431 Chemin de la Lanne
Ville
40310 Gabarret
Département
Landes
Tarif
14 14 Tarif de base plein tarif

Gabarret

Grande carcassade

Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !
Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire.
Si l’habileté des rugbymen n’est plus à prouver avec un ballon, ils vous invitent à partager un autre de leurs talents se régaler de carcasses de canards gras avec les doigts !
Pour vous joindre à eux, vous pouvez réserver mais ce n’est pas obligatoire.   .

Stade Roger Dubos 431 Chemin de la Lanne Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 23 89 

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English : Grande carcassade

The rugby players’ skill with a ball is well proven, but they’re inviting you to share another of their talents: feasting on fattened duck carcasses with your fingers!
To join them, you can make a reservation, but it’s not compulsory.

L’événement Grande carcassade Gabarret a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Landes d’Armagnac

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