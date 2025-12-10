Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse
Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse lundi 16 février 2026.
Grande cavalcade du Lundi des Roses
Sundhouse Bas-Rhin
Début : Lundi 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Défilé de chars et de troupes de carnaval suivi du traditionnel bal masqué
Des rues noires de monde, des confettis, des chars magnifiquement décorés et des créatures monstrueuses à foison vous êtes bien au carnaval du Rosenmontag de Sundhouse! Défilé dans le village à partir de 14h, suivi du bal masqué vers 20h. .
Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 jean-paul.rimbault@orange.fr
English :
Parade of floats and carnival troops followed by the traditional masked ball
L’événement Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried