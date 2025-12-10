Grande cavalcade du Lundi des Roses

Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Défilé de chars et de troupes de carnaval suivi du traditionnel bal masqué

Des rues noires de monde, des confettis, des chars magnifiquement décorés et des créatures monstrueuses à foison vous êtes bien au carnaval du Rosenmontag de Sundhouse! Défilé dans le village à partir de 14h, suivi du bal masqué vers 20h. .

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 jean-paul.rimbault@orange.fr

English :

Parade of floats and carnival troops followed by the traditional masked ball

L’événement Grande cavalcade du Lundi des Roses Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried