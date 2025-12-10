Grande cavalcade et bal Hilsenheim

Grande cavalcade et bal

Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué

Voici un carnaval terriblement amusant avec une cavalcade multicolore et très animée ! De nombreux chars défileront avec la participation de plusieurs fanfares et groupes musicaux. Suivi d’une soirée animée par un DJ avec petite restauration (tartes flambées pizza)

Ambiance assurée ! .

rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 02 15 13 omslc@hilsenheim.fr

English :

Big procession of floats and carnival troops followed by a masked ball

