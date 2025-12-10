Grande cavalcade et bal Hilsenheim
Grande cavalcade et bal Hilsenheim dimanche 15 février 2026.
Grande cavalcade et bal
rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué
Voici un carnaval terriblement amusant avec une cavalcade multicolore et très animée ! De nombreux chars défileront avec la participation de plusieurs fanfares et groupes musicaux. Suivi d’une soirée animée par un DJ avec petite restauration (tartes flambées pizza)
Ambiance assurée ! .
rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 02 15 13 omslc@hilsenheim.fr
English :
Big procession of floats and carnival troops followed by a masked ball
L’événement Grande cavalcade et bal Hilsenheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried