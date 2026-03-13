Grande cavalcade et bal Hilsenheim
dimanche 7 février 2027 · Hilsenheim
Informations pratiques
Hilsenheim
Grande cavalcade et bal
rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-07
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué
Voici un carnaval terriblement amusant avec une cavalcade multicolore et très animée ! De nombreux chars défileront avec la participation de plusieurs fanfares et groupes musicaux. Suivi d’une soirée animée par un DJ avec petite restauration (tartes flambées pizza)
Ambiance assurée ! .
rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 02 15 13 omslc@hilsenheim.fr
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English :
Big procession of floats and carnival troops followed by a masked ball
L’événement Grande cavalcade et bal Hilsenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried