UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hilsenheim

Grande cavalcade et bal Hilsenheim

dimanche 7 février 2027 · Hilsenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Adresse
rue d'Ebersmunster
Ville
67600 Hilsenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hilsenheim

Grande cavalcade et bal

rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-07
fin : 2027-02-07

Date(s) :
2027-02-07

Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué
Voici un carnaval terriblement amusant avec une cavalcade multicolore et très animée ! De nombreux chars défileront avec la participation de plusieurs fanfares et groupes musicaux. Suivi d’une soirée animée par un DJ avec petite restauration (tartes flambées pizza)
Ambiance assurée !   .

rue d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 02 15 13  omslc@hilsenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big procession of floats and carnival troops followed by a masked ball

L’événement Grande cavalcade et bal Hilsenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried