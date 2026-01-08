Grande cavalcade Espace de Wendel Hombourg-Haut
Grande cavalcade Espace de Wendel Hombourg-Haut dimanche 22 février 2026.
Grande cavalcade
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 15:11:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
Date(s) :
2026-02-22
La cavalcade commencera devant la Maison des Services (rue de la gare, à côté de la Poste) et se dirigera vers l’Espace De Wendel pour l’après-cavalcade , animé par l’orchestre Jacky Mélodies. Entrée libre.Tout public
0 .
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 78 79 92 69 carnaval.dantan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The cavalcade will start in front of the Maison des Services (rue de la gare, next to the Post Office) and head to the Espace De Wendel for the après-cavalcade , hosted by the Jacky Mélodies orchestra. Admission free.
L’événement Grande cavalcade Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH